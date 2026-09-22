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Resumen

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El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habla durante el Debate General del 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 22 de septiembre. Foto: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habla durante el Debate General del 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 22 de septiembre. Foto: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA
/ OLGA FEDOROVA
Por Agencia EFE

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó durante su discurso en la apertura de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas que “Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”.

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