María Corina Machado, quien dirige la coalición opositora Soy Venezuela, no puede salir de su país desde que en el 2014 se presentó en la OEA para denunciar la represión contra las protestas antigubernamentales. Tampoco puede subir a un avión para viajar por el interior de Venezuela. Dice que es una venganza del líder chavista Diosdado Cabello. Impedida de asistir a Lima para la Cumbre de las Américas, nos contactamos con la ex diputada por teléfono.

— ¿Qué espera de la cumbre?



El que se haya instaurado una narcodictadura en Venezuela es una amenaza real para la estabilidad y la seguridad del hemisferio. Por lo tanto, pedimos a los jefes de Estado una posición firme, que haga entender a Maduro y a su mafia que la indiferencia se acabó y que la única salida es la dimisión impostergable de la dictadura.



— ¿Percibe que la mayor parte de países son indiferentes?



Eso ha cambiado en los últimos meses. No es casualidad que sea el Grupo de Lima, las 14 naciones que de manera firme y consecuente han estado emitiendo posición y presionando al régimen de Maduro desde el año pasado.

— ¿Hasta dónde deben ir las sanciones al régimen? ¿Los demás países deben imitar a EE.UU.?



Panamá lo ha hecho y también Suiza, algo que era impensable hasta hace un tiempo. Igual la Unión Europea y Canadá. A los gobernantes reunidos en la cumbre les solicitamos cuatro acciones: que se reconozca al Tribunal Supremo de Justicia legítimo designado por la Asamblea Nacional, que fueron perseguidos y hoy tienen como sede accidental Bogotá. El desconocimiento del narcofraude del 20 de mayo, esa no es una elección, que Maduro sepa que el mundo no va a reconocerlo. Tienen que aumentar las sanciones a todos los culpables, a sus testaferros y a sus empresas en cualquier país. Les pedimos a las naciones que hagan llegar a Venezuela alimentos y medicinas que de manera desesperada clama nuestra sociedad. Solo con la presión popular, institucional e internacional vamos a lograr que Maduro acepte los términos de su salida.



— ¿Qué va a pasar con el antejuicio político contra Maduro que ha pedido el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio?



Es obligación de la Asamblea Nacional tratar el asunto. La historia, los venezolanos y la comunidad internacional están siguiendo la actuación de cada diputado. Es momento de que se acaben las posiciones débiles, las complicidades y las traiciones.



Foto: Alessandro Currarino, El Comercio.

— ¿Qué va a pasar el 20 de mayo? ¿El señor Henri Falcón tiene alguna posibilidad de ganar las elecciones?



Absolutamente no. Pero yo le pido que no le llame elección porque no lo es. Es un narcofraude. Y los candidatos que se han prestado para hacerle este juego a Maduro son cómplices de un engaño. Este evento del 20 de mayo lo ha obligado esa fraudulenta constituyente desconocida por 52 países y por 7,6 millones de venezolanos en un plebiscito.

¿Por qué si esta elección va a ser un fraude está postulando el señor Falcón. A quién representa. Es oposición?

No. Quieren presentar al mundo que un sector de la genuina oposición está participando y eso es absolutamente falso. Representa intereses de la dictadura.

— ¿Por qué el bloque de la oposición ha perdido el apoyo de la ciudadanía? La gente ya no está en las calles.



Los venezolanos sí estamos en las calles. Venezuela está en efervescencia. La gente está en la calle porque no hay medicinas, no hay comida. La gente está en la calle, pero no cree en una dirección política débil. Los venezolanos exigen coherencia, firmeza, coraje para llamar las cosas por su nombre y enfrentar y derrotar a la dictadura.



— ¿Y qué sucedió para que la gente se desligue del liderazgo político del bloque opositor?

Se desconoció el mandato del 16 de julio: el plebiscito convocado por el Parlamento fue la protesta más grande de la historia, de ahí salió un mandato que esa dirección política desconoció. Aceptaron participar en una farsa electoral de gobernadores y se sentaron nuevamente en un diálogo fraudulento en República Dominicana nada más y nada menos que con Rodríguez Zapatero, que es un agente de Maduro, eso quebró la confianza. Ahora los venezolanos exigen una dirección política firma y clara y por eso hemos construido Soy Venezuela.

— Ahora el señor Rodríguez Zapatero ha llamado a otro diálogo después del 20 de mayo. ¿Qué opina?

El señor Zapatero es capaz de cualquier cosa porque está al servicio de la dictadura. Yo le recuerdo que en Venezuela hay un sistema de mafias con intereses económicos muy grandes. Hay gente que está haciendo mucho dinero y que no quiere que Maduro se vaya. Tienen concesiones en el arco minero, petroleras, bonos de la deuda, dólares preferenciales. Es evidente que mientras Maduro siga en el poder no solo seguirá aumentando el hambre y la miseria en Venezuela, sino que los países van a seguir con la presión de los venezolanos cruzando la frontera. Lo que plantea Zapatero es moralmente inaceptable. Le debería dar vergüenza.

— ¿Una eventual transición en Venezuela significará un borrón y cuenta nueva o personas como la ex fiscal Luisa Ortega Díaz, quien fue un instrumento del régimen para perseguir a opositores, deberán rendir cuentas ante la justicia?

Para que la transición sea estable debe haber un gobierno de unión nacional donde deben estar representados todos los venezolanos, pero si algo tiene que acabar es la impunidad, tiene que haber justicia, arrepentimiento y así lograremos el perdón.