Una compleja situación se registra este martes en Tocopilla, region de Antofagasta, en el norte de Chile, donde las fuertes lluvias han provocado activación de quebradas y un gran aluvión.

Se trata de una de las comunas más afectadas por las intensas lluvias que se registran en Antofagasta, según han reportado las autoridades.

En imagenes compartidas en redes sociales se ve que la activación de quebradas ha provocado que calles como O’Higgins se conviertan en ríos de barros, arrastrando varios vehículos, incluso pesados.

ATENCIÓN 🌊

Aluvión de barro, rocas y sedimentos descendiendo con gran fuerza sobre varias calles de Tocopilla, Chile 🇨🇱

Reportan situación de riesgo, autos arrastrados, operaciones de evacuación en zonas de riesgo en curso.

18 de agosto de 2026#Tocopilla #Antofagasta

Vía… pic.twitter.com/BtiYWRYPEp — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) August 18, 2026

En tanto, vecinos reportan graves anegamientos en sus viviendas.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó la mensajería SAE para evacuar los sectores Pacífico Norte, Tres Marías, Cinco de Octubre, 18 de Septiembre, Almirante Riveros y O’Higgins, en la comuna de Tocopilla, por la activación de quebradas.

⚠️🌊 #Tocopilla | IMPRESIONANTE



La velocidad con que baja el agua por las quebradas es realmente impresionante. 🌧️🌊 El aluvión avanza con gran fuerza, arrastrando agua y sedimentos por distintos sectores.



⚠️ Mucha precaución en zonas de quebradas y sectores bajos. Evita… pic.twitter.com/PA4TedQFfi — Escena Operativa (@Lexmore88) August 18, 2026

URGENTE 🚨 Nos llegan más videos del aluvión que está afectando la comuna de Tocopilla, región de Antofagasta.



Se reportan decenas de vehículos dañados, viviendas afectadas y personas heridas.



Video compartido por la comunidad de RedGeoChile, desde las calles Sucre con… pic.twitter.com/4y2aPAM60c — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) August 18, 2026

“Mantén la calma y sigue las indicaciones de las autoridades y organismos en terreno. Al momento de evacuar recuerda considerar a tu mascota y sus necesidades”, señalaron desde el organismo en sus redes sociales.

Además, Senapred canceló la Alerta Amarilla para las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla por evento meteorológico, y declaró Alerta Roja.

Informaron que “con la declaración de esta Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.

Por su parte, el presidente José Antonio Kast decretó estado de catástrofe en Tocopilla.

La medida permitirá desplegar al Ejército y equipos de emergencias a la zona.

Esta ciudad tiene unos 25.000 habitantes y está poco habituada a las lluvias intensas que causaron el desastre.