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Resumen

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Se registra gran aluvión en Tocopilla y las autoridades de Chile ordenan evacuaciones. (Captura de video).
Se registra gran aluvión en Tocopilla y las autoridades de Chile ordenan evacuaciones. (Captura de video).
Por El Mercurio de Chile, GDA

Una compleja situación se registra este martes en Tocopilla, region de Antofagasta, en el norte de Chile, donde las fuertes lluvias han provocado activación de quebradas y un gran aluvión.

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