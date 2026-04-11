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Los agentes se llevaron a los activistas entre los vítores y aplausos de otros manifestantes que se habían reunido para la sentada en Trafalgar Square, en el centro de Londres. Foto: Shutterstock/composición GEC
Los agentes se llevaron a los activistas entre los vítores y aplausos de otros manifestantes que se habían reunido para la sentada en Trafalgar Square, en el centro de Londres. Foto: Shutterstock/composición GEC
Por Agencia AFP

La policía londinense detuvo el sábado a más de 500 manifestantes propalestinos en una protesta en apoyo al grupo Palestine Action, prohibido en Reino Unido en virtud de la legislación antiterrorista.

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