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En Nueva Zelanda hay tres locales y 841 electores, mientras que en Sidney, Australia, se instalaron nueve mesas para 4.201 electores y en Tokio, Japón, dispusieron 25 mesas para 12.031 electores. Foto: captura/Youtube
En Nueva Zelanda hay tres locales y 841 electores, mientras que en Sidney, Australia, se instalaron nueve mesas para 4.201 electores y en Tokio, Japón, dispusieron 25 mesas para 12.031 electores. Foto: captura/Youtube
Por Agencia EFE

Los comicios generales de Perú iniciaron este sábado en el extranjero para los 1,2 millones de peruanos convocados a votar fuera de su país, debido a que el cambio de horario de la jornada electoral de este domingo ya comenzó en Oceanía, informó la Cancillería, que además indicó que se han instalado 2.497 mesas de sufragio.

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