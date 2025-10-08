El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un acto en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén, el 15 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/DEBBIE HILL)
Netanyahu niega que la Casa Blanca redactara su llamada de disculpa con Qatar
El primer ministro de Israel, , desmintió este miércoles las informaciones de la revista estadounidense Politico, según la cual la Casa Blanca redactó su disculpa con el primer ministro de Qatar, Mohamed Bin Abdulrahman, en una llamada desde el Despacho Oval el pasado 29 de septiembre.

Esta es una noticia falsa. Las palabras del primer ministro Netanyahu en su conversación con el primer ministro de Qatar fueron determinadas por el primer ministro (israelí) en consulta únicamente con su equipo profesional”, recogió un comunicado difundido por la oficina de Netanyahu.

Según Politico, Netanyahu reprodujo en la llamada “una disculpa redactada por la Casa Blanca con la colaboración de Qatar”, citando a tres personas familiares con la llamada.

Además, la revista asegura que “un poderoso interlocutor qatarí y aliado cercano del primer ministro” de Qatar estuvo presente en el Despacho Oval durante la llamada para “garantizar que Netanyahu no se desviara públicamente de la versión de los hechos elaborada por la Casa Blanca”.

La oficina de Netanyahu también rechazó que este funcionario llegara a entrar en contacto con el equipo israelí, si bien reconoció que “estuvo presente durante la conversación por invitación del equipo estadounidense”, sin dar más detalles.

El 29 de septiembre, durante su encuentro con Donald Trump, Netanyahu llamó a su homólogo catarí para disculparse por el ataque israelí en Doha contra la delegación negociadora del grupo islamista Hamás en este país.

Poco después ese mismo día, Trump anunció su propuesta de acuerdo de alto el fuego para Gaza en 20 puntos, aceptados por Netanyahu.

El ataque contra la capital catarí del 9 de septiembre acabó con cinco miembros de Hamás, ninguno parte del equipo negociador, aunque uno de ellos era el hijo del líder de la delegación, Jalil Al Haya. También mató a un agente de seguridad qatarí.

Entonces, Qatar calificó el ataque como un acto de “agresión” y de “terrorismo de Estado”.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

