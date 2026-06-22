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Resumen

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofrece una rueda de prensa en Jerusalén, el 15 de junio de 2026, tras el anuncio de un marco preliminar mediado por Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades militares regionales. Foto: EFE/EPA/RONEN ZVULUN
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofrece una rueda de prensa en Jerusalén, el 15 de junio de 2026, tras el anuncio de un marco preliminar mediado por Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades militares regionales. Foto: EFE/EPA/RONEN ZVULUN
Por Agencia EFE

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció este lunes que ha otorgado al Ejército “libertad total de acción para frustrar cualquier amenaza directa o inminente” proveniente del Líbano, según dijo en un comunicado en vídeo emitido por su oficina.

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