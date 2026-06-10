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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla durante un evento en el hotel Waldorf Astoria de Jerusalén el 27 de julio de 2025. Foto: GIL COHEN-MAGEN / AFP
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla durante un evento en el hotel Waldorf Astoria de Jerusalén el 27 de julio de 2025. Foto: GIL COHEN-MAGEN / AFP
/ GIL COHEN-MAGEN
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se presentará a la reelección en los próximos comicios, confirmó este miércoles su partido, el Likud, tras las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, poniendo en duda su candidatura.

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