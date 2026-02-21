Irán prueba un nuevo misil naval de defensa aérea en medio de tensiones con EE.UU.

Resumen

Esta foto, publicada por el sitio web oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), Sepanews, el 17 de febrero de 2026, muestra el lanzamiento de un cohete durante un ejercicio militar en el Estrecho de Ormuz. (Foto de SEPAH NEWS / AFP).
Irán probó un nuevo misil naval de defensa aérea de largo alcance, denominado ‘Sayyad-3G’, durante los ejercicios de la Armada de la Guardia Revolucionaria en el estrecho de Ormuz, en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos, informaron los medios iraníes este sábado.

