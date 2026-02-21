Irán prueba un nuevo misil naval de defensa aérea en medio de tensiones con EE.UU.

Irán probó un nuevo misil naval de defensa aérea de largo alcance, denominado ‘Sayyad-3G’, durante los ejercicios de la Armada de la Guardia Revolucionaria en el estrecho de Ormuz, en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos, informaron los medios iraníes este sábado.

El ‘Sayyad-3G’ fue lanzado desde el buque de guerra ‘Shahid Sayyad Shirazi’ en los ejercicios navales ‘Control Inteligente del Estrecho de Ormuz’, realizados por la Armada de la Guardia el lunes y martes en la zona, según informó la agencia Mehr.

De acuerdo con las autoridades iraníes, el ‘Sayyad-3G’ cuenta con un alcance de hasta 150 kilómetros, lo que le permite crear un “perímetro defensivo” aéreo alrededor del buque, y es capaz de interceptar cazas, drones de gran altitud, aviones de patrulla marítima, aeronaves de apoyo y ciertos misiles de crucero.

Las maniobras fueron realizadas en el estratégico estrecho de Ormuz, en un contexto marcado por el aumento de tensiones con Estados Unidos y la reanudación de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Según los medios iraníes, el sistema utiliza lanzadores verticales (VLS), lo que “proporciona cobertura de 360 grados sin necesidad de reorientar el armamento, reduce el tiempo de reacción y permite disparos consecutivos frente a ataques múltiples”.

Esta foto, publicada por el sitio web oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), Sepanews, el 17 de febrero de 2026, muestra el lanzamiento de un cohete durante un ejercicio militar en el Estrecho de Ormuz. (Foto de SEPAH NEWS / AFP). / -

El anuncio de la prueba del misil se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera el viernes que está considerando posibles ataques limitados contra Irán para presionarlo a sellar un acuerdo nuclear que, según Washington, debe incluir la limitación de los misiles balísticos iraníes, algo que Teherán rechaza.

Trump habló de un plazo de 10 a 15 días para la firma de un pacto, tras sendas rondas de negociaciones indirectas bajo mediación de Omán, celebradas en Mascate y Ginebra los días 6 y 17 de febrero.

En la ronda de negociaciones de Ginebra, el martes pasado, Teherán anunció que se había alcanzado un consenso sobre unos “principios rectores” de un acuerdo, mientras que Washington reconoció avances, pero afirmó que los iraníes “aún no están dispuestos a reconocer” líneas rojas establecidas por Trump.

Anoche, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, dijo en una entrevista con la cadena estadounidense MSNBC que en los próximos dos o tres días presentará el borrador de un posible acuerdo con .EE.UU.

Sin embargo, advirtió que, si EE.UU. usa “el lenguaje de la fuerza”, Irán “corresponderá” de la misma forma.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei. (AFP). / ALEX WONG -

Tanto la cadena CNN como el diario The New York Times han publicado esta semana que el ejército de Estados Unidos está preparado para atacar Irán de manera inminente, a la espera de la autorización presidencial.

Estados Unidos está desarrollando su mayor despliegue militar en Oriente Medio desde la guerra lanzada contra Irak en 2003.

El portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate ya se encuentran en aguas de Oriente Medio, mientras que un segundo grupo de ataque de portaaviones, liderado por el USS Gerald R. Ford, se dirige a la zona.

EE.UU. ya bombardeó las tres principales instalaciones nucleares de Irán en junio pasado, durante la guerra de 12 días entre el país persa e Israel.