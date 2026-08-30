icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un dron militar estadounidense MQ-9 Reaper se aproxima para aterrizar en el Aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla, Puerto Rico, el 29 de diciembre de 2025. (Foto de Miguel J. Rodríguez Carrillo / AFP).
Un dron militar estadounidense MQ-9 Reaper se aproxima para aterrizar en el Aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla, Puerto Rico, el 29 de diciembre de 2025. (Foto de Miguel J. Rodríguez Carrillo / AFP).
/ MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria de Irán reportó ataques de Estados Unidos durante la madrugada entre este domingo y lunes contra la isla de Larak, según informaron medios locales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.