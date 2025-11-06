Tras esta toma de control, se suspendió todo acceso al paso fronterizo, incluido para el personal de Naciones Unidas. (Foto: archivo GEC / Getty).
Tras esta toma de control, se suspendió todo acceso al paso fronterizo, incluido para el personal de Naciones Unidas. (Foto: archivo GEC / Getty).
Israel declara “zona militar cerrada” a frontera con Egipto para poner fin a contrabando de armas
declaró su frontera con como “zona militar cerrada” para impedir el contrabando de armas mediante drones, anunció el jueves el ministro de Defensa, Israel Katz.

“He dado instrucciones al ejército israelí para que declare zona militar cerrada el área adyacente a la frontera entre Israel y Egipto y modifique las reglas de combate en consecuencia, con el fin de combatir la amenaza de los drones que ponen en peligro la seguridad del país”, afirmó Katz en un comunicado.

“El contrabando de armas mediante drones forma parte de la guerra en Gaza y tiene como objetivo armar a nuestros enemigos. Se deben tomar todas las medidas posibles para poner fin a ello”, añadió.

“Cualquiera que cruce la zona prohibida será considerado un objetivo”, continuó en el documento.

Israel y Egipto comparten cerca de 200 kilómetros de frontera.

El ejército israelí anunció esta semana que frustró dos intentos de contrabando de armas mediante drones en la frontera con Egipto.

del paso fronterizo de Rafah a principios de mayo de 2024, alegando que se utilizaba “con fines terroristas” y para el contrabando de armas.

Tras esta toma de control, se suspendió todo acceso al paso fronterizo, incluido para el personal de Naciones Unidas.

El paso se reabrió brevemente durante un alto el fuego anterior entre Israel y Hamás, que entró en vigor el 19 de enero de 2025.

