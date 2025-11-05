Catástrofe en Filipinas: más de 100 muertos por el paso devastador del tifón Kalmaegi

El número de muertos por el tifón Kalmaegi en el centro de Filipinas superó los 100 este miércoles, a medida que el devastador impacto en la provincia de Cebú se hizo más evidente tras las peores inundaciones en la memoria reciente.

El agua arrasó la víspera pueblos y ciudades de la provincia, llevándose por delante automóviles, casas improvisadas en las riberas y hasta enormes contenedores de carga.

El portavoz de Cebú, Rhon Ramos, dijo a la AFP que se habían recuperado 35 cuerpos en las zonas inundadas de Liloan, localidad que forma parte del área metropolitana de la ciudad capital, Cebú. La noticia elevó la cifra de víctimas en Cebú a 76.

Esta fotografía aérea muestra casas dañadas tras el paso del tifón Kalmaegi en Talisay, provincia de Cebú, el 5 de noviembre de 2025. (Foto de Jam STA ROSA / AFP). / JAM STA ROSA

En la vecina isla de Negros, al menos 12 personas murieron y otras 12 estaban desaparecidas. Allí, el lodo volcánico empujado por la lluvia sepultó viviendas en la ciudad de Canlaon, informó el teniente de policía Stephen Polinar.

En Talisay, donde un asentamiento informal junto a la ribera fue arrasado, la AFP encontró a Regie Mallorca, de 26 años, trabajando en la reconstrucción de su hogar.

“Tomará tiempo porque no tengo dinero todavía”, comentó, mezclando cemento y arena sobre los escombros.

Residentes cargan sus pertenencias y perros mientras caminan con dificultad por una calle inundada en el municipio de Liloan, provincia de Cebú, el 4 de noviembre de 2025. (Foto de Alan Tangcawan / AFP). / ALAN TANGCAWAN

La zona alrededor de la ciudad de Cebú recibió 183 milímetros de lluvia en las 24 horas previas al impacto de Kalmaegi, muy por encima de su promedio mensual de 131 milímetros, explicó a la AFP la especialista meteorológica Charmagne Varilla.

Por su parte, la gobernadora provincial Pamela Baricuatro calificó la situación como “sin precedentes”.

“Esperábamos vientos peligrosos, pero (...) el agua es lo que realmente está poniendo a la gente en peligro”, declaró Baricuatro a periodistas.

Las tormentas se están volviendo más potentes debido al cambio climático, advierten los científicos. Los océanos más cálidos hacen que los tifones se fortalezcan rápidamente, y una atmósfera más cálida retiene más humedad y provoca lluvias más intensas.