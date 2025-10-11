Hombres buscan objetos en una casa derrumbada en Manay, provincia de Davao Oriental, el 11 de octubre de 2025, después de que dos potentes terremotos azotaran el sur de Filipinas. (Foto: AFP)
Hombres buscan objetos en una casa derrumbada en Manay, provincia de Davao Oriental, el 11 de octubre de 2025, después de que dos potentes terremotos azotaran el sur de Filipinas. (Foto: AFP)
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Nuevo terremoto de magnitud 6,0 sacude el sur de Filipinas
Resumen de la noticia por IA
Nuevo terremoto de magnitud 6,0 sacude el sur de Filipinas

Nuevo terremoto de magnitud 6,0 sacude el sur de Filipinas

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Un de magnitud 6,0 sacudió la costa sur de este sábado por la noche, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

LEE: Filipinas reparte ayuda y se centra en la recuperación tras terremotos en el sur del país

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4, seguido de una fuerte réplica, golpeó el viernes el sur de Filipinas, cerca de Manay, en la isla de Mindanao y dejó al menos ocho muertos.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
Pacientes esperan fuera de un hospital dañado en Manay, provincia de Davao Oriental, el 11 de octubre de 2025, después de que dos potentes terremotos azotaran el sur de Filipinas. (Foto: AFP)
Pacientes esperan fuera de un hospital dañado en Manay, provincia de Davao Oriental, el 11 de octubre de 2025, después de que dos potentes terremotos azotaran el sur de Filipinas. (Foto: AFP)

El USGS reportó este sábado otro sismo a una profundidad de 59 kilómetros y a 10 kilómetros de la ciudad de Cagwait, en la provincia de Surigao del Sur, también en la isla de Mindanao.

No hubo reportes inmediatos de víctimas del sismo, dijo a AFP Arnel Besinga, funcionario de los bomberos de Cagwait.

La duración del temblor no fue tan larga, solo de alrededor de 30 segundos, pero fue súbito y muy fuerte. Nuestras ollas aquí en la estación de bomberos se cayeron en nuestra cocina”, añadió Besinga.

Los servicios de rescate y autoridades de los bomberos están realizando una evaluación conjunta de los daños.

No podemos decir cuál es la magnitud de los daños en este momento, si es que hay, porque ya es de noche y ya oscureció aquí”, agregó Besinga.

Pacientes esperan fuera de un hospital dañado en Manay, provincia de Davao Oriental, el 11 de octubre de 2025, después de que dos potentes terremotos azotaran el sur de Filipinas. (Foto: AFP)
Pacientes esperan fuera de un hospital dañado en Manay, provincia de Davao Oriental, el 11 de octubre de 2025, después de que dos potentes terremotos azotaran el sur de Filipinas. (Foto: AFP)

No se sabe si este temblor en Surigao del Sur fue una réplica de otros sismos de 6,7 y 7,4 de magnitud que sacudieron la ciudad de Manay en la región de Mindanao el viernes.

MÁS: Zelensky urge a Trump a sellar acuerdo de paz en Ucrania durante conversación telefónica

Estos sismos ocurrieron días después de que un terremoto de magnitud 6,9 matara a 75 personas y dejara más de 1.200 heridas en la isla de Cebú, al norte de Mindanao, según datos oficiales.

En Filipinas se registran casi a diario temblores, pues el país está situado en el “Anillo de Fuego”, un arco de intensa actividad sísmica que va desde hasta el sudeste asiático y la cuenca del Pacífico.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC