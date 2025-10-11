Nuevo terremoto de magnitud 6,0 sacude el sur de Filipinas

Escucha la noticia
Nuevo terremoto de magnitud 6,0 sacude el sur de FilipinasResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió la costa sur de Filipinas este sábado por la noche, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
LEE: Filipinas reparte ayuda y se centra en la recuperación tras terremotos en el sur del país
Un fuerte terremoto de magnitud 7,4, seguido de una fuerte réplica, golpeó el viernes el sur de Filipinas, cerca de Manay, en la isla de Mindanao y dejó al menos ocho muertos.
Newsletter Vuelta al Mundo
El USGS reportó este sábado otro sismo a una profundidad de 59 kilómetros y a 10 kilómetros de la ciudad de Cagwait, en la provincia de Surigao del Sur, también en la isla de Mindanao.
No hubo reportes inmediatos de víctimas del sismo, dijo a AFP Arnel Besinga, funcionario de los bomberos de Cagwait.
“La duración del temblor no fue tan larga, solo de alrededor de 30 segundos, pero fue súbito y muy fuerte. Nuestras ollas aquí en la estación de bomberos se cayeron en nuestra cocina”, añadió Besinga.
Los servicios de rescate y autoridades de los bomberos están realizando una evaluación conjunta de los daños.
“No podemos decir cuál es la magnitud de los daños en este momento, si es que hay, porque ya es de noche y ya oscureció aquí”, agregó Besinga.
No se sabe si este temblor en Surigao del Sur fue una réplica de otros sismos de 6,7 y 7,4 de magnitud que sacudieron la ciudad de Manay en la región de Mindanao el viernes.
MÁS: Zelensky urge a Trump a sellar acuerdo de paz en Ucrania durante conversación telefónica
Estos sismos ocurrieron días después de que un terremoto de magnitud 6,9 matara a 75 personas y dejara más de 1.200 heridas en la isla de Cebú, al norte de Mindanao, según datos oficiales.
En Filipinas se registran casi a diario temblores, pues el país está situado en el “Anillo de Fuego”, un arco de intensa actividad sísmica que va desde Japón hasta el sudeste asiático y la cuenca del Pacífico.
TE PUEDE INTERESAR
- El Nobel de la Paz de María Corina Machado y su impacto en Venezuela: “Esto puede ser el preludio a acciones por venir”
- Se cumple un día del alto el fuego en Gaza, que deja la primera noche “tranquila” en meses
- Sanidad de Gaza cree que hay aún al menos 7.000 muertos entre los escombros de la Franja
- ¿Qué acordaron Israel y Hamás y qué falta para que se firme el fin de la guerra en Gaza?
- F/A-XX: Así es el caza invisible de sexta generación que marcará la próxima era del poder aéreo de EE.UU.
Contenido sugerido
Contenido GEC