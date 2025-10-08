F/A-XX: Cómo será el caza invisible de sexta generación que redefinirá el dominio aéreo de Estados Unidos

El Pentágono está listo para seleccionar a la compañía de defensa que diseñará y construirá el próximo caza furtivo de la Armada de Estados Unidos, el F/A-XX. Se trata de un avión de combate de sexta generación que apunta a ser el más avanzado jamás construido, y que pretende ser clave para enfrentar el desafío bélico que empieza representar China, país que está acelerando su producción de armas modernas y avanzadas, incluidos los sistemas de defensa láser y artefactos de microondas de alta potencia capaces de inutilizar sistemas electrónicos o cegar a pilotos enemigos.

De acuerdo con la agencia Reuters, las empresas Boeing Co. y Northrop Grumman Corp compiten para ganar el contrato de producirón del avión. La decisión de seguir adelante con el proyecto, que ha sufrido retrasos, fue tomada el viernes por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Una disputa por la financiación del proyecto entre el Pentágono y el Congreso retrasó el avance del programa, remarcó Reuters.

Un prototipo del F/A-XX. ( Northrop Grumman).

¿Qué se sabe del futuro caza F/A-XX?

El caza F/A‑XX será el próximo avión de combate embarcado de Estados Unidos; es decir, diseñado para operar desde un portaaviones o un buque de asalto anfibio.

Será el núcleo del programa NGAD (Next Generation Air Dominance) de la Armada, y su despliegue está previsto para la década del 2030.

Concebido para reemplazar a los F/A‑18E/F Super Hornet y los EA‑18G Growler, la columna vertebral de la aviación embarcada estadounidense desde la década de los 90, el F/A‑XX representa una transformación radical en la forma en la que se entiende el poder aéreo naval.

Su objetivo es garantizar la superioridad aérea en entornos altamente disputados durante las próximas décadas. Aunque buena parte de sus capacidades permanecen clasificadas, fuentes abiertas y declaraciones oficiales permiten conocer algunos detalles de este ambicioso proyecto.

El F/A‑XX formará parte de una “familia de sistemas” centrada en un caza tripulado de sexta generación, que operará en conjunto con una red de vehículos aéreos no tripulados —algunos de ellos desechables— capaces de ejecutar misiones de escolta, inteligencia, guerra electrónica o ataque.

Este enfoque de combate múltiple permitirá que un único piloto comande varias plataformas autónomas en tiempo real, extendiendo así la capacidad de fuego, vigilancia y supervivencia.

Aunque el diseño final no ha sido revelado, se espera que el F/A‑XX cuente con un perfil de baja firma radar (stealth) significativamente superior al del Super Hornet. Es decir, será más difícil de detectar por los radares y sistemas de defensa modernos, como los A2/AD desplegados por China en el Pacífico. En la práctica, será considerada una nave “invisible”.

En su interior, el nuevo caza integrará una arquitectura abierta que facilitará la rápida incorporación de nuevos sensores, software y armas. Estará equipado con un radar AESA de última generación, capacidades de guerra electrónica de alto nivel, inteligencia artificial para apoyo al piloto, y conectividad de datos que le permitirá actuar como nodo central en redes tácticas multidominio.

Prototipos de cómo serían los aviones caza F/A-XX.

Como será diseñado para operar desde portaaviones, el F/A‑XX deberá combinar capacidades furtivas con la robustez necesaria para despegar y aterrizar en condiciones exigentes. El diseño incluirá gancho de cola, tren reforzado y posiblemente superficies plegables para optimizar su almacenamiento en cubierta.

Además, se busca que tenga una mayor autonomía de vuelo, lo que le permitirá operar más lejos sin depender del reabastecimiento constante.

En cuanto a su armamento, el F/A‑XX Portará misiles aire-aire y aire-tierra de largo alcance en bodegas internas, para no comprometer su firma radar. Se prevé compatibilidad con armas hipersónicas y posiblemente sistemas de energía dirigida como lásers defensivos.

Aún no se ha revelado el costo oficial del F/A‑XX, pero expertos estiman que el precio unitario podría oscilar entre los 200 y 300 millones de dólares, sin incluir los costos del sistema completo con los vehículos no tripulados.

En total, el programa podría requerir decenas de miles de millones de dólares a lo largo de las próximas décadas.

La Armada de EE. UU. proyecta una entrada en servicio inicial para la segunda mitad de la década del 2030, aunque el cronograma está sujeto a cambios presupuestarios y técnicos.

China y Rusia, los competidores

Un caza furtivo Chengdu J-20 de fabricación china vuela durante la 15.ª Exposición Internacional de Aviación y Aeroespacial en Zhuhai, provincia de Guangdong, el 15 de noviembre de 2024. (Foto: Hector Retamal / AFP). / HECTOR RETAMAL

Los cazas de vanguardia contra los que competirá el F/A‑XX son el chino Chengdu J-20 y el ruso Sukhoi Su-57.

El Chengdu J-20, también conocido como Dragón Poderoso, es el principal caza furtivo de quinta generación desarrollado por China.

Fabricado por la empresa estatal Chengdu Aerospace Corporation, representa la culminación de más de dos décadas de inversión y espionaje tecnológico, y es considerado el pilar del poder aéreo del Ejército Popular de Liberación (EPL).

Su desarrollo formó parte del objetivo de China de competir de igual a igual con Estados Unidos en la guerra aérea moderna.

Su diseño de baja detectabilidad (stealth) reduce la firma radar, mientras que su tamaño —mayor que el de la mayoría de sus equivalentes occidentales— le permite transportar gran cantidad de combustible y armamento en compartimentos internos, evitando el uso de soportes externos que aumentarían su visibilidad.

El J-20 combina sigilo con maniobrabilidad. Está optimizado para misiones de interceptación a larga distancia y ataques de precisión contra blancos estratégicos.

Puede portar una amplia gama de misiles aire-aire de largo alcance, como el PL-15, diseñado para rivalizar con los AIM-120D estadounidenses; y el PL-10 para combates a corta distancia. Todos son transportados internamente, reforzando el sigilo del avión. Su alcance estimado supera los 2.000 kilómetros.

Un avión de combate ruso Sukhoi Su-57 de quinta generación vuela durante una exhibición en China, el 14 de noviembre de 2024. (Foto: HECTOR RETAMAL / AFP). / HECTOR RETAMAL

Mientras que el Sukhoi Su-57 es el primer caza furtivo de quinta generación desarrollado por Rusia y simboliza el intento del Kremlin por mantener una capacidad de combate aéreo a la altura de Estados Unidos y China, combinando sigilo, potencia y maniobrabilidad extrema.

Se presentó oficialmente en el 2010 y entró en servicio limitado en el 2020. Pese a los retrasos y los problemas industriales que han marcado su desarrollo, se ha convertido en la punta de lanza tecnológica de la Fuerza Aérea de Rusia, desplegado incluso en operaciones de combate en Siria y Ucrania como banco de pruebas de su rendimiento real.

El Su-57 fue diseñado para cumplir misiones de superioridad aérea y ataque multifunción. A diferencia de sus equivalentes occidentales que priorizan el sigilo absoluto, el diseño ruso busca un equilibrio entre baja observabilidad y maniobrabilidad.

Su estructura presenta una combinación de superficies anguladas y curvas para reducir la firma radar, aunque no alcanza el nivel de invisibilidad del F-22 o del F-35 de Estados Unidos. En cambio, destaca por sus alerones móviles, toberas vectoriales y un fuselaje optimizado para giros extremos, lo que le otorga una agilidad sobresaliente en combate cercano.

El Su-57 cuenta con compartimentos internos para misiles aire-aire y bombas guiadas, además de pilones externos para aumentar la carga útil en misiones donde el sigilo no sea prioridad.

Entre sus principales armas figuran el misil aire-aire R-77M, el R-74 de corto alcance, y versiones en desarrollo del misil hipersónico Kh-47M2 Kinzhal, lo que ampliaría su papel estratégico más allá del combate aéreo. También puede portar bombas guiadas KAB-250 y KAB-500 para ataques de precisión.

