Una integrante de la Milicia Bolivariana sostiene una bandera durante una movilización en apoyo al gobierno nacional este lunes, en Caracas (Venezuela) | Foto: Miguel Gutiérrez
Una integrante de la Milicia Bolivariana sostiene una bandera durante una movilización en apoyo al gobierno nacional este lunes, en Caracas (Venezuela) | Foto: Miguel Gutiérrez
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Venezuela comienza ejercicio del “Plan Independencia 200” en estados Carabobo y La Guaira
Resumen de la noticia por IA
Venezuela comienza ejercicio del “Plan Independencia 200” en estados Carabobo y La Guaira

Venezuela comienza ejercicio del “Plan Independencia 200” en estados Carabobo y La Guaira

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

activó este miércoles en los estados Carabobo y La Guaira, ubicados en el norte del país frente al mar Caribe, el “Plan Independencia 200”, anunciado en septiembre pasado, en medio de la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue naval estadounidense en aguas próximas a la nación suramericana.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, encabezó un acto en La Guaira junto al gobernador de ese estado, José Alejandro Terán, el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) en esa región, el almirante Gregorio Briceño, y a un grupo de uniformados y milicianos, para dar comienzo al ejercicio de “despliegue” en esas regiones.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
REVISA AQUÍ | Qué implica el decreto de “conmoción exterior” con el que Maduro se blinda ante las “amenazas” de EE.UU.

Ahora con el asedio que el imperialismo norteamericano ha intentado contra nuestro país, Venezuela toda se moviliza, organizadamente (...) en unas acciones territoriales en los estados La Guaira y (...) Carabobo, en el marco de la operación ‘Independencia 200’”, afirmó Cabello, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El titular de Interior detalló que tienen una lista de “chequeos”, “de actividades” y abarcarán “objetivos muy claros” en instituciones, organismos y servicios públicos, entre los que mencionó infraestructuras como aeropuertos, puertos, entre otros.

En ese contexto, aseguró que el pueblo venezolano es “pacífico”, pero advirtió que “se ha venido preparando a conciencia”, “activamente” y “en todos los frentes para resistir, por el tiempo que sea necesario, los ataques que quieran hacerle” al país.

Por su parte, el presidente venezolano, , destacó el comienzo del ejercicio, que, aseguró, incluirá “27 acciones territoriales”.

SEPA MÁS | Demócratas acusan a Trump de querer una “guerra” y un “cambio de régimen” en Venezuela

Desde las 12:00 de la noche, las 0:00 horas (04:00 GMT), arrancó el ejercicio ‘Independencia 200’ de activación integral de todos los planes de defensa, resistencia y ofensiva permanente en la Zona de Defensa Integral La Guaira y en la Zona de Defensa Integral Carabobo de manera simultánea”, afirmó Maduro en un video difundido en su cuenta de Telegram

El gobernante indicó que se trata de una “nueva modalidad de activación” en las ZODI -como se denomina a esta especie de divisiones militares del territorio-, que se puso en marcha desde las 5:00 hora local (09:00 GMT), e incluyó a la Milicia Nacional Bolivariana “y todas las fuerzas sociales y populares”.

“Son 27 tareas a cumplir para asegurar integralmente y proteger la Zona de Defensa Integral La Guaira y Carabobo”, agregó el mandatario, quien indicó que de esta forma irán “afinando paso a paso la maquinaria militar, popular” del que calificó como “poderoso movimiento nacional por la defensa” de la paz, de la soberanía y el “derecho al futuro” de su país.

MIRA TAMBIÉN | Maduro desestima que Trump ordene cancelar contacto diplomático entre EE.UU. y Venezuela

Esta acción se produce en medio del nuevo episodio de tensiones que viven desde agosto Caracas y Washington tras el despliegue militar estadounidense en aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela, lo que el Gobierno republicano defiende como una operación contra el supuesto narcotráfico procedente de la nación suramericana, mientras que el Ejecutivo de Maduro insiste en que se trata de una “amenaza” para propiciar un “cambio de régimen”.

Según informó este lunes The New York Times, el presidente estadounidense, Donald Trump, canceló los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo con Venezuela, instruyendo a su enviado especial, Richard Grenell, a detener todo acercamiento.

Este martes Maduro desestimó que su homólogo estadounidense haya ordenado cancelar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo con el país suramericano.

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC