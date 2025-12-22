Israel derriba edificio en Jerusalén Este y decenas de palestinos quedan en la calle

Las excavadoras israelíes derribaron este lunes un edificio de cuatro pisos en Jerusalén Este y dejaron a decenas de palestinos desamparados, una demolición que según los activistas es la mayor en la zona este año.

La destrucción del edificio “forma parte de una política sistemática destinada a desplazar por la fuerza a los residentes palestinos y vaciar la ciudad de sus habitantes”, afirmó en un comunicado la gobernación de Jerusalén, que depende de la Autoridad Palestina.

El edificio estaba situado en la zona de Jerusalén anexada por Israel, en el barrio de Silwan, cerca de la Ciudad Vieja, tenía decenas de apartamentos y albergaba a cerca de 100 personas.

“La demolición es una tragedia para todos los residentes”, declaró a la AFP Eid Shawar, que vivía en el edificio.

“Derribaron la puerta mientras yo estaba durmiendo y nos dijeron que solamente podíamos vestirnos y tomar los documentos esenciales”, relató este hombre, que tiene cinco hijos.

Ahora, Shawar y su familia tendrán que dormir en su auto.

Esta demolición es la última de una serie de viviendas que fueron derribadas por las autoridades israelíes, que afirman que estas estructuras no tenían permiso de construcción.

Excavadoras demuelen un edificio construido sin permiso en la zona de Wadi Qaddum, cerca del barrio de Silwan, en Jerusalén Este, el 22 de diciembre de 2025. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP / AHMAD GHARABLI

En el lugar de la vivienda, las excavadoras seguían operando el lunes ante la mirada de los residentes expulsados que vieron su ropa y sus pertenencias regadas por la calle, constató un periodista de la AFP.

El edificio estaba construido en un terreno privado perteneciente a palestinos, pero tenía una orden de demolición por carecer de un permiso, informaron activistas.

Los palestinos se enfrentan a muchos obstáculos para obtener permisos de construcción debido a las restrictivas políticas de Israel, denuncian los activistas, y esta cuestión atiza las tensiones en Jerusalén Este y en toda Cisjordania.