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Bombardeos en el Líbano continúan por parte de Israel. (Foto: AFP)
Bombardeos en el Líbano continúan por parte de Israel. (Foto: AFP)
/ JALAA MAREY
Por Agencia AFP

Israel atacó este jueves el sur y el este de Líbano y dijo que se reserva el derecho de bombardear Beirut, horas después de que en Washington se anunciara un acuerdo para un alto el fuego condicionado a un “cese total” de los disparos de Hezbolá.

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