El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, es acusado de ser el principal obstáculo a la liberación de los rehenes aún en Gaza por parte del Foro de las familias de rehenes, principal organización israelí que congrega a los allegados de los cautivos.

“La operación selectiva llevada a cabo en Catar demostró sin lugar a dudas que existe un obstáculo para la liberación de los rehenes y el fin de la guerra: el primer ministro Netanyahu”, escribió en un comunicado, en referencia al reciente ataque israelí contra una reunión de miembros de Hamás en el rico emirato del Golfo.

“Cada vez que se acerca un acuerdo, Netanyahu lo sabotea”, denunció esta organización, poco después de que el primer ministro acusara a los líderes del movimiento islamista palestino Hamás de prolongar la guerra y frustrar los esfuerzos para lograr un alto el fuego.

Una cámara de circuito cerrado de televisión capturó el momento de la explosión en Doha, Qatar.

“A los jefes terroristas de Hamás que viven en Catar no les preocupa la gente en Gaza. Bloquearon todos los intentos de cese el fuego para prolongar la guerra indefinidamente”, señaló el mandatario en la red social X.

“Deshacerse de ellos eliminaría el principal obstáculo para liberar a todos nuestros rehenes y terminar la guerra”, agregó.

El foro de familiares, sin embargo calificó la acusación como la última “excusa” de Netanyahu para no traer de vuelta a los cautivos.

“Ha llegado el momento de poner fin a las excusas destinadas a ganar tiempo para que pueda aferrarse al poder”, afirmó.

Comandos islamistas liderados por Hamás capturaron a 251 personas durante los ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel, que desencadenaron la guerra en Gaza.

Cuarenta y siete de los cautivos siguen retenidos en Gaza, incluidos 25 que, según el ejército, han fallecido.