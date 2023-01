Además…

LAS ÚLTIMAS CONTROVERSIAS

En los últimos años, hubo dos asesinatos orquestados por el Mossad (casi siempre con el apoyo de Estados Unidos) que significaron un golpe duro a Irán.

Mohsen Fakhrizadeh

2009. Le avisaron que estaba en la mira, pero prefirió ir con su esposa a vacacionar en su casa ubicada en el mar Caspio. El científico nuclear iraní más importante era un enemigo para Israel y Estados Unidos, quienes temían que se encargara de construir una bomba nuclear. No era el primer investigador cuya vida peligraba: antes, el Mossad asesinó a cinco de los que trabajan con él.

Aun así, Fakhrizadeh manejó hacia el este de Teherán.

En el camino lo esperaba una trampa: escondida en la carretera, se dispuso una "ametralladora de larga distancia con munición de calibre 7,62". Según cuenta "The New York Times", el francotirador tiró del gatillo de manera remota, a través de "una computadora en un lugar no revelado a más de 1600 kilómetros de distancia".

Fue, agrega el medio, "el debut de un francotirador computarizado de alta tecnología, equipado con inteligencia artificial y ojos de múltiples cámaras, operado vía satélite y capaz de disparar 600 balas por minuto".

Qasem Soleimani

2020. "El líder de las Fuerzas Quds, el batallón de la Guardia Nacional Revolucionaria de Irán encargado de operaciones élite en la región", era considerado como el militar más poderoso de Irán y un héroe en vida para Teherán. Su muerte hizo que el ayatola Alí Jamenei prometiera "venganza severa contra los criminales". Hezbolá también habló en términos similares.

Cuenta la BBC que la operación se habría sucedido bajo las órdenes del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Algunas versiones de Irán sugirieron que "el ataque tuvo lugar con helicópteros utilizados por las fuerzas estadounidenses en Irak". Desde EE.UU., sin embargo, se habló de "un avión no tripulado: un MQ-9 Reaper, un dron también conocido como Predator B que puede alcanzar una velocidad máxima de 480 km/h".

La Deutsche Welle recuerda que, a los pocos días, Irán lanzó "misiles a dos bases militares iraquíes que albergaban tropas estadounidenses".

Meses más tarde, el régimen iraní anunció el arresto de Mahmud Musaví Majd, quien recibió dinero a cambio de compartir información sobre "áreas de seguridad, especialmente sobre las fuerzas armadas, incluida la Fuerza Quds" con la Mossad y la CIA. Por eso fue sentenciado a la pena de muerte.