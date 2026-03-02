Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta fotografía difundida por la oficina del Ejército de Irán el 24 de julio de 2023 muestra un avión bombardero táctico Sukhoi Su-24 de la Fuerza Aérea de la República Islámica de Irán lanzando bombas durante el ejercicio aéreo Fadayeeyan Hareem Velayat en Irán | Foto: Iranian Army office / AFP
Esta fotografía difundida por la oficina del Ejército de Irán el 24 de julio de 2023 muestra un avión bombardero táctico Sukhoi Su-24 de la Fuerza Aérea de la República Islámica de Irán lanzando bombas durante el ejercicio aéreo Fadayeeyan Hareem Velayat en Irán | Foto: Iranian Army office / AFP
/ -
Por Agencia EFE

El Ministerio de Defensa de Qatar anunció este lunes haber derribado durante la jornada dos aviones SU-24 procedentes de Irán, así como haber interceptado “con éxito” siete misiles balísticos y cinco drones que “atacaban varias zonas del Estado”.