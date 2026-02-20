Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Legisladores de la Asamblea Nacional de Venezuela asisten a un debate sobre un proyecto de ley de amnistía, en la Asamblea Nacional en Caracas, el 19 de febrero de 2026. (Federico PARRA / AFP)
Legisladores de la Asamblea Nacional de Venezuela asisten a un debate sobre un proyecto de ley de amnistía, en la Asamblea Nacional en Caracas, el 19 de febrero de 2026. (Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

Opositores venezolanos consideraron este jueves que la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) -controlada por el chavismo- es “insuficiente y sesgada” al contemplar solo coyunturas políticas específicas ocurridas entre 2002 y 2025.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Opositores venezolanos creen que la ley de amnistía es “insuficiente y sesgada”
Venezuela

Opositores venezolanos creen que la ley de amnistía es “insuficiente y sesgada”

Juan Pablo Guanipa: Opositor venezolano anuncia su libertad plena tras histórica amnistía
Venezuela

Juan Pablo Guanipa: Opositor venezolano anuncia su libertad plena tras histórica amnistía

Donald Trump dice que 50 millones de barriles de petróleo venezolano están en camino a Houston
EEUU

Donald Trump dice que 50 millones de barriles de petróleo venezolano están en camino a Houston

Delcy Rodríguez pide “máxima celeridad” para la aplicación de la ley de amnistía en Venezuela
Venezuela

Delcy Rodríguez pide “máxima celeridad” para la aplicación de la ley de amnistía en Venezuela