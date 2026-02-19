Delcy Rodríguez pide “máxima celeridad” para la aplicación de la ley de amnistía en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este jueves al Parlamento, al programa que promueve el diálogo político y a la comisión que busca reformar el sistema de justicia, que den “máxima celeridad” a la aplicación de la histórica ley de amnistía aprobada para presos políticos en el país sudamericano.

Rodríguez dijo sentirse “muy complacida” por la aprobación de esta legislación tras recibir a la comisión que hará seguimiento al cumplimiento del proceso de amnistía en el palacio presidencial de Miraflores, donde también estaba presente el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, así como el presidente del Parlamento y su hermano, Jorge Rodríguez.

La líder chavista firmó la ley para que pueda ser publicada en la Gaceta Oficial y comience su aplicación.

También pidió al Parlamento, al programa para la convivencia y la paz y a la comisión para la revolución judicial que evalúe casos que no están contemplados en la recién aprobada ley para “curar heridas, reencauzar la convivencia democrática” y la justicia.

“Yo pido a toda Venezuela que nos aboquemos a esa tarea tan fundamental como una de las grandes virtudes de nuestra república, que debe ser la justicia”, añadió.

Luego del acto, el presidente del Parlamento indicó a los medios presentes en Miraflores que esta ley puede sentar las bases para mirar hacia el futuro y para emprender un nuevo camino de paz en Venezuela.

Asimismo, ratificó que la comisión de seguimiento, integrada por 23 diputados, podrá recibir los casos que estén contemplados en la ley, así como los de cualquier persona que sienta que su proceso deba ser abordado.

Este jueves, el Parlamento venezolano aprobó, por unanimidad, una histórica ley de amnistía para presos políticos en episodios de crisis política entre 2002 y 2025 y que excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra el país.

Esta propuesta de amnistía se enmarca en el “nuevo momento político” anunciado por Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura de Nicolás Maduro durante el ataque militar de EE.UU. el pasado 3 de enero.

La ONG Foro Penal contabiliza 644 presos políticos en el país, tras más de 400 excarcelaciones en medio de un proceso iniciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado.