Delcy Rodríguez pide “máxima celeridad” para la aplicación de la ley de amnistía en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez habla, en Caracas, el 19 de febrero de 2026. (Ronald Pena R / EFE)
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este jueves al Parlamento, al programa que promueve el diálogo político y a la comisión que busca reformar el sistema de justicia, que den “máxima celeridad” a la aplicación de la histórica ley de amnistía aprobada para presos políticos en el país sudamericano.

Venezuela

