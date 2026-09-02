El Comercio
·
opinion
·
colaboradores
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Anatomía de Essalud

¿Cómo [Essalud] ha llegado a esta situación? Tengo dos respuestas: falta de una gestión eficiente y transparente y capacidad presupuestal".

    Alfredo Guzmán
    Por

    Consultor en salud pública

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "En cuanto al presupuesto [de Essalud] , este ha sido afectado con deudas, demandas sindicales y corrupción". Ilustración: El Comercio
    "En cuanto al presupuesto [de Essalud] , este ha sido afectado con deudas, demandas sindicales y corrupción". Ilustración: El Comercio

    Essalud, anteriormente el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS), ha tenido una historia resaltante en la medicina peruana. Desde su primer hospital, el Almenara, con profesionales de primer nivel que logró hitos en neurocirugía y transplante de órganos; el Rebagliati, en su momento el hospital más grande y moderno de Latinoamérica; y, en las últimas décadas, el Incor, que parecía un hospital suizo por su pulcritud y equipos. Asimismo, programas innovadores como Padomi y farmacia vecina.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.