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Ciudad en contienda

“A quienes quieren gobernar Lima habría que preguntarles algo más importante: ¿cómo será nuestra vida tras cuatro años de su gestión?”.

    Mariana Alegre Escorza
    Por

    Urbanista, directora ejecutiva de Sistema Urbano y profesora en la PUCP

    mariana.alegre@pucp.edu.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Esta campaña municipal no debería convertirse, otra vez, en un concurso para ver quién ofrece más kilómetros de pistas, cámaras u obras monumentales". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Esta campaña municipal no debería convertirse, otra vez, en un concurso para ver quién ofrece más kilómetros de pistas, cámaras u obras monumentales". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Aunque no parezca, el Perú está nuevamente en campaña. Acabamos de pasar por una elección nacional y ya estamos debatiendo quiénes gobernarán nuestras regiones y ciudades. La política nacional seguirá, inevitablemente, ocupando titulares, pero vale la pena cambiar de escala. Lima, donde vive casi un tercio del país, ocupa una posición de poder muy importante. Muchas otras ciudades miran hacia la capital para repetir modelos de desarrollo urbano y, lamentablemente, esta no suele dar el mejor ejemplo.

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