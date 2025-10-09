Cómo evitar que nuestra mascota nos genere gastos innecesarios

En esta época pospandemia, es necesario adoptar nuevas estrategias y cuidados especiales para nuestras mascotas –especialmente, perros y gatos domésticos– con el fin de evitar gastos innecesarios que afecten la economía familiar.

Convivir con una mascota implica responsabilidades, principalmente emocionales, que pueden generar pérdidas de tiempo, dinero y disfrute, en caso de que enferma.

Pero los gastos y problemas pueden prevenirse con un calendario médico veterinario, lo que permite prolongar la vida y calidad de vida de las mascotas.

El control periódico de parásitos en perros y gatos domésticos es un pilar fundamental en su crianza: es un no negociable, debe hacerse de forma estricta y cíclica.

Pero ¿cuán peligrosa podría ser una parasitosis clínica en una mascota? Esta no solo genera cuadros clínicos crónicos, sino tambien modifica su conducta. En algunos casos, se necesitará incluso de un etólogo.

Por ejemplo, un prurito (picor) excesivo causado por demodicosis (ácaro de la sarna) hace que una mascota se torne más agresiva no solo con otros animales, sino también con los humanos.

La sarna demodécica no solo afecta la salud de la mascota, sino que también puede tener un impacto significativo en la salud y seguridad de sus dueños y otras mascotas con las que convive.

Desde el punto de vista médico veterinario, los ectoparásitos (pulgas y garrapatas), por mencionar algunos, y endoparásitos (ascáridos, ancylostomas, tricúridos, toxocaras, echinococcus, tenias), por mencionar algunos tambien, conllevarán a enfermedades crónicas que diezmarán la vida de nuestras mascotas, causándoles anemia, gastritis o en casos extremos, la muerte.

En síntesis, debe establecerse un calendario médico veterinario y etológico con especialistas de confianza para garantizar una vida óptima y saludable en nuestras mascotas.