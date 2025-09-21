Mujeres en STEM, impulso necesario

A puertas de Perumin 37, quiero reflexionar sobre la participación económica de las mujeres como un pilar esencial para el crecimiento sostenible, en particular en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Estos sectores concentran un enorme potencial, pero las mujeres representan apenas un tercio de su fuerza laboral a nivel global y, en el sector minero peruano, solo el 7%.

Más mujeres en STEM significa más beneficios económicos, innovación, competitividad y productividad. Según la Unesco, alcanzar una mayor participación podría aumentar el PBI global en un 2%. Sin embargo, estudios muestran múltiples barreras que limitan la permanencia de las mujeres en STEM: sesgos de género, modelos laborales poco conciliadores, falta de acceso a liderazgo y acoso.

Es el momento de cambiar esta realidad. ¿Cómo lograrlo?

La educación es clave para despertar vocaciones desde la infancia. Si queremos que más niñas se interesen por STEM, debemos abrirles oportunidades de aprendizaje desde temprano. El British Council impulsa clubes de código y pensamiento computacional en escuelas y eventos como el Girl Power Codefest. Desde la embajada apoyamos el uso de inteligencia artificial en proyectos como Amelia, con un piloto en Cajamarca y capacitaciones en Piura y Ucayali.

En agosto firmamos un memorando de entendimiento entre el Perú y el Reino Unido para fortalecer la cooperación educativa, con énfasis en el inglés para la investigación académica. El British Council otorgará este año becas a 30 investigadoras en STEM para participar en Researcher Connect, un programa que potencia sus habilidades de comunicación académica en inglés. A través del G2G PEIP escuelas bicentenario, apoyamos la construcción de 75 colegios con laboratorios de ciencia equipados.

El siguiente paso es apoyar a quienes ya desarrollan su carrera en STEM. Desde el British Council impulsamos programas de mentoría, redes internacionales y actividades formativas. Una de ellas es la Red Internacional de Mentoría para Mujeres en STEM, que ofrece capacitación, acceso a conferencias y oportunidades de colaboración global.

En el 2024 lanzamos un fondo semilla para esquemas innovadores en minería. Junto con Women in Mining, visibilizamos los aportes de las mujeres en el sector y trabajamos con empresas mineras para promover prácticas sostenibles, alineadas con los estándares ESG.

Estos esfuerzos aún no son suficientes. Por ello, compartimos experiencias exitosas del Reino Unido que podrían adaptarse al contexto peruano. Un ejemplo son los Returnships: programas de reinserción laboral asistida para profesionales en STEM que han hecho una pausa en su carrera por maternidad u otras responsabilidades de cuidado.

Los “returnships” son prácticas remuneradas de duración limitada que incluyen actualización de competencias, formación en habilidades blandas y mentoría, facilitando la reintegración al mercado laboral. Un estudio de PwC estimó que abordar la “penalización por pausa de carrera” podría aportar £1.7 mil millones anuales a la economía británica. Hoy, 30 empleadores –incluidos Goldman Sachs, Amazon UK y AWS– los ofrecen.

Creo que es un buen momento para evaluar la viabilidad de un piloto de Returnships en el Perú, apoyado por empresas privadas comprometidas con la diversidad. Este país tiene un potencial de desarrollo económico enorme, y los sectores STEM avanzan hacia un futuro dinámico.

La oportunidad es ahora.