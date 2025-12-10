1925: Celebración por la batalla de Ayacucho

Conmemorándose el 101 aniversario del triunfo de las armas patriotas en los campos de Ayacucho, la Sociedad Fundadores de la Independencia y Vencedores del 2 de Mayo celebró una sesión solemne en su elegante local de la Avenida Leguía, donde también está instalado el Museo de la Breña. Poco después de las seis llegaron en varios automóviles el presidente de la República y su comitiva, compuesta por los ministros de Guerra y de Marina y su Casa Militar. Rindió los honores una compañía del Regimiento de Infantería 2, que asistió con estandarte y banda de músicos.