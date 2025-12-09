(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
Hace 100 años

1925: El plebiscito de Tacna y Arica
1925: El plebiscito de Tacna y Arica

1925: El plebiscito de Tacna y Arica

El preámbulo de la moción americana dice que, antes y después de la publicación del laudo, las autoridades chilenas de Tacna y Arica “no solamente” no ejercieron los poderes gubernativos (encomendados a ellas), de modo que el progreso hacia el plebiscito correcto fuera posible, sino que emplearon esas facultades ilegalmente para reducir por medio de la expulsión y la deportación el número de votantes peruanos que quedaron en ese territorio a un estado de terror incompatible con el ejercicio libre de los derechos electorales.

