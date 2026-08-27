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205 años de la BNP

“Desde mediados del siglo XX, buscamos extender nuestros servicios mediante bibliobuses y estaciones bibliotecarias”.

    Juan Yangali Quintanilla
    Por

    es Jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    En la comunidad ticuna de San José de Yanayacu, en la frontera de Loreto, hay estudiantes que no saben lo que es una biblioteca. Esta situación se repite en muchas zonas alejadas del Perú, donde la curiosidad de la infancia espera descubrir el mundo a través de un libro. Nuestra República cumple 205 años, el mismo tiempo de vida institucional de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), y los desafíos que persisten deben ser vistos también como una posibilidad.

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