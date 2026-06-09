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Conclusiones de la segunda vuelta

“La moraleja es clara: un discurso y una lógica amplios y convocantes deben caracterizar al próximo gobierno, para que pueda ser viable”.

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

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