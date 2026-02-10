Inicio
El descenso de Hong Kong hacia la tiranía

“Durante los primeros 10 años, China respetó su acuerdo con el Reino Unido de proteger las libertades de Hong Kong. Pero luego ese compromiso se empezó a deteriorar”.

    Ian Vásquez
    Vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute

    "Lai ha recibido el castigo penal más severo que el de cualquier otro líder prodemocracia de Hong Kong". (Photo by Philippe LOPEZ / AFP)
    PHILIPPE LOPEZ

    Ayer, una corte en Hong Kong condenó al empresario Jimmy Lai a 20 años de prisión. El juicio amañado duró más de dos años y vino luego de que Lai ya había pasado más de cinco años en confinamiento solitario tras haber sido condenado en otros juicios farsescos. El empresario tiene 78 años, por lo que en la práctica se trata de una condena perpetua.

