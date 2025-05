En un país donde el ministro de Economía cambia casi tan rápido como las estaciones, el largo plazo dejó de existir. Esta frase puede sonar radical, pero para los líderes empresariales en Perú, refleja una realidad cotidiana. La crónica inestabilidad política y económica, caracterizada por una constante rotación ministerial y políticas contradictorias, ha eliminado la posibilidad de planificar como antes. Pero esto no significa renunciar a la estrategia; al contrario, exige adoptar una mentalidad estratégica ágil.

Vivimos tiempos definidos por la incertidumbre, la velocidad del cambio tecnológico y la competencia global. Como planteo en mi libro Mentalidad Estratégica 2.0, la agilidad estratégica no implica improvisación, sino una capacidad organizacional para ajustar prioridades, reasignar recursos y tomar decisiones oportunas ante cambios inesperados.

La experiencia reciente demuestra que los métodos tradicionales ya no funcionan. Kodak no reaccionó a tiempo frente a la fotografía digital, Blockbuster no supo adaptarse al streaming y Blackberry no anticipó la revolución táctil del iPhone. En contraste, empresas como Zoom escalaron rápidamente durante la pandemia gracias a su infraestructura ágil y adaptativa.

En Perú, la lección es clara: la incertidumbre debe enfrentarse con rapidez y flexibilidad. Empresas peruanas exitosas, desde startups hasta grandes corporaciones, están adoptando metodologías ágiles que les permiten pivotar rápidamente frente a las crisis políticas, económicas o sociales. No es casualidad que Nubank haya logrado más de 90 millones de clientes en América Latina optimizando recursos tecnológicos y humanos de forma estratégica, o que Mercado Libre use estructuras descentralizadas para una toma de decisiones ágil y efectiva.

La guerra comercial entre China y Estados Unidos también nos recuerda que esta incertidumbre no es exclusiva del Perú; afecta incluso a las grandes potencias económicas. Empresas como Tesla aprovechan tecnologías disruptivas y ajustes estratégicos rápidos para liderar su mercado.

STRATEGIC, es un modelo que planteo para una solución concreta y probada: un marco integral basado en la adaptación continua, tecnología avanzada, innovación constante y ejecución disciplinada. Este modelo no es un lujo, es una necesidad urgente en un país donde la estabilidad no es una opción.

Finalmente, un llamado a los líderes empresariales peruanos: ¿cuánto tarda su organización en reaccionar ante un cambio clave del mercado? El futuro pertenece a quienes puedan responder esta pregunta con certeza y actuar en consecuencia. El momento de adoptar una mentalidad estratégica ágil es ahora.