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El menjunje de Sánchez

“Sánchez está más preocupado en cortar la torta que en hacer campaña”.

    Héctor Villalobos
    Por

    Editor de Política y Opinión

    hvillalobos@comercio.com.pe

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    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Roberto Sánchez ni siquiera está oficialmente en la segunda vuelta, pero ya está repartiendo cargos públicos mientras sus seguidores y aliados de última hora se frotan las manos con anticipación.

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