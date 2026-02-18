El Comercio
El péndulo de los votos

“El proceder de Acción Popular no dista mucho de lo que vimos de Somos Perú en las últimas semanas con José Jerí en el poder”.

    Martin Hidalgo
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación (Udiec)

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    A partir de hoy tendremos un nuevo congresista encargado de la presidencia de la República que gobernará por un periodo de apenas 23 semanas. Resulta difícil pensar que, en tan poco tiempo y con tantas presiones desde el propio Parlamento, se pueda establecer una mínima agenda para el país.

