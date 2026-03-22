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El Perú en el contexto mundial: aprovechando nuestro potencial

“El Perú debe proyectarse al mundo como un país de oportunidades, especialmente en el contexto de la competencia entre grandes potencias que buscan asegurar recursos, alimentos y minerales”.

    Alfredo Ferrero
    Por

    Embajador del Perú en los Estados Unidos de América

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    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    La data: en el contexto del próximo proceso electoral, debemos situar en el debate los datos que permitan comprender la posición real del Perú globalmente, para valorar nuestro potencial y la necesidad de analizar objetivamente nuestras capacidades y desafíos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.