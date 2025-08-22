El poder de los niños símbolo

Durante décadas, la Teletón, para conseguir fondos para la clínica San Juan de Dios, ha promovido la imagen de niños símbolo; a saber, ha visibilizado a algunos de ellos para generar mayor compromiso ciudadano y que puedan ser mejor atendidos.

¡Terrible paralelo! En la podrida política de estos tiempos, los congresistas ‘Niños’ son el rostro que simboliza la calidad moral del peor y más repudiado Congreso que se recuerde. Pedro Castillo los bautizó así “porque eran obedientes y votaban a su favor cuando los necesitaba”. Las investigaciones apuntan a que el amor era a los chicharrones, para conseguir carta libre para poner a su gente y direccionar licitaciones entre otras trapacerías.

En este último año, quieren terminar de consolidar sus faenas. Así, el Congreso ha elegido la peor Mesa Directiva del quinquenio, y vaya que las presididas por Alejandro Soto y Eduardo Salhuana le dejaron la valla muy alta. Para lograrlo, reclutaron a Ilich López Ureña, uno de los ‘Niños’.

Y no es lo único que estos ‘infantes’ han conseguido. En un hecho que no recuerdo que se haya dado en ningún Congreso previo, se ha decidido que uno de ellos, Elvis Vergara, presida simultáneamente la Comisión de Fiscalización y la de Ética. Él, como sus demás ‘hermanitos’, ostenta una denuncia constitucional por organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Con tamaño activo, no les quedó duda de que era el indicado.

A Raúl Doroteo, que comparte el mismo pedigrí y le suma la de agredir a su padre frente a su madre agonizante para apropiarse de la casa familiar, tampoco le ha ido mal. Es ahora vicepresidente de la Comisión de Presupuesto; es decir, de la que en gran medida decide a quién sí y a quién no se le da lo que pide, con los beneficios extras que ello otorga a los sapazos de siempre, como un audio memorable que estelariza el presidente del Congreso nos recuerda.

Otro ‘Niño’ premiado es José Arriola, quien complementa esa virtud con la de ser uno de los mochasueldos. Al nuevo presidente de la Comisión de Inclusión Social le allanaron el domicilio –cuando todavía no había que avisarle a su abogado antes de ir– y le encontraron bajo el colchón US$71.000 y S/33.000.

En general, al ‘caucus’ de los mochasueldos tampoco le ha ido mal. Tres más de sus caracterizadas exponentes, Heidy Juárez, Magaly Ruiz y María Acuña, presidirán las comisiones de Relaciones Exteriores, Salud y Vivienda, respectivamente. En el caso de esta última, también como reconocimiento a haber ampliado su vivienda en Chiclayo usando la vía pública.

Para cerrar con verdadero broche de oro, Víctor Cutipa, abierto simpatizante de los mineros ilegales y promotor de la ampliación del Reinfo al 2026, ha sido elegido como presidente de la Comisión de Energía y Minas por 19 de sus 20 miembros.

Con tamaño equipazo a cargo de comisiones claves del Congreso, ya sabemos a qué atenernos.

CODA: las elecciones en Bolivia dejan algunas lecciones. Como se dijo desde el inicio, la izquierda ‘refundadora’, estatista, populista, opuesta a la inversión privada provocó allá un falso período de prosperidad y dejaron agonizante a la gallina de los huevos de oro. No vayamos a terminar acá en manos de quienes quieren hacer lo mismo. Pero hay un riesgo no desdeñable como, bien leídas, lo muestran encuestas recientes. A punta de incompetencia, corrupción, abusos, frivolidad, impunidad y falta de empatía, Dina Boluarte asociada a los partidos que gobiernan el Congreso han logrado ser odiados por la gran mayoría. Y, en la medida en que la dupla está cada vez más asociada a la extrema derecha, se puede repetir aquí la historia de los péndulos hacia el extremo opuesto, tan frecuentes en el mundo y en nuestra región.