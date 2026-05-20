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‘Ley del borrachito’

“Estamos a merced de lo que nuestras instituciones y autoridades deciden. No importa cuán irresponsable sea”.

    Javier Díaz-Albertini
    Por

    Ph. D. en Sociología

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    Me causa enorme ira el intento de los congresistas de dar a una segunda oportunidad a los choferes borrachos. Peor aún que los medios, en broma, llamen al proyecto la ‘ley del borrachito’, cuando miles de seres humanos mueren cada año por culpa de conductores ebrios. La ley busca darles una segunda oportunidad, devolviéndoles el brevete. Es increíble cómo toman a la ligera uno de los problemas más serios del Perú y de nuestro sistema vial. En solo dos meses hemos sido testigos de tragedias en casos de fatalidad muy mediáticos de personas atropelladas por conductores ebrios.

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