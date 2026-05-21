Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Air Europa adopta cambios en la logística de las tripulaciones que incluye un incremento de los equipos. (Foto: Air Europa)
Air Europa adopta cambios en la logística de las tripulaciones que incluye un incremento de los equipos. (Foto: Air Europa)
Por Redacción EC

Air Europa ha puesto en marcha su proyecto más importante para reforzar y optimizar la experiencia del cliente a escala global. La aerolínea realizará una importante inversión en el plan Air Europa ON, una ambiciosa iniciativa con la que impulsará nuevos avances para seguir elevando la excelencia y calidad del servicio, así como la satisfacción de los pasajeros a todos los niveles y en cada punto de contacto con la compañía.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.