El sendero de Bermejo

Esto no es terruqueo. Tampoco son pelotudeces democráticas. Mucho menos es lawfare. Los antecedentes de Guillermo Bermejo ya eran conocidos desde hace muchos años. La sentencia a 15 años de prisión por afiliación a Sendero Luminoso no hace sino confirmar lo que diversas investigaciones periodísticas habían revelado.

Que un sujeto adoctrinado por la organización terrorista en sus campamentos de la selva haya podido llegar al Congreso, valiéndose de las reglas de la democracia, representa una escalofriante ironía. Un individuo que mostró su desprecio por la institucionalidad –y estuvo afiliado a un grupo empeñado en destruirla– utilizó sus reglas para infiltrarse en ella.

Guillermo Bermejo llegó al Parlamento de la mano de Perú Libre, el partido del prófugo Vladimir Cerrón, que también sirvió de plataforma para llevar al poder a Pedro Castillo y Dina Boluarte. Hoy integra una bancada de nombre kilométrico y era precandidato a la presidencia de la República en una alianza entre su partido Voces del Pueblo y Nuevo Perú de Verónika Mendoza. Esta última ha mostrado, durante su trayectoria política, una marcada tendencia a juntarse con personajes turbios mientras predica decencia.

Que un individuo de la calaña de Bermejo tenga aspiraciones presidenciales es parte del juego democrático. Lo alarmante es que haya gente que lo considere una buena alternativa para Palacio de Gobierno. La sentencia en su contra es contundente: el ‘Che’ estuvo en los campamentos senderistas entre el 2008 y el 2009 no solo para recibir adoctrinamiento y sostener reuniones con los Quispe Palomino, sino que también recibió instrucciones para contactar con otros grupos terroristas internacionales. Según el fallo judicial, perteneció y actuó como operador de Sendero Luminoso.

Hoy sus desprestigiados aliados gritan a coro “persecución política” y “terruqueo”. Prácticamente, pretenden hacernos creer que los campamentos terroristas en el Vraem eran un retiro espiritual.