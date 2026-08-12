Al menos 44 personas murieron después de que un ferri volcara el martes en el lago Kariba, en Zimbabue, según un nuevo balance anunciado el miércoles por la policía de este país africano.

El ferri transportaba a 114 pasajeros adultos, cinco tripulantes y un número indeterminado de niños, indicó en un comunicado la unidad de protección civil de Zimbabue.

La embarcación de la Agencia de Desarrollo de Infraestructuras Rurales (RIDA), que cubría la ruta entre la ciudad norteña de Kariba y varias islas y campamentos de pesca, tenía una capacidad para 90 personas, afirmó este organismo.

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Las autoridades anunciaron inicialmente que 77 personas habían sido rescatadas y que se habían recuperado 15 cadáveres.

La policía de Zimbabue actualizó el balance más tarde ese miércoles, indicando en X que “el número de fallecidos en el accidente de la embarcación RIDA en Kariba asciende ahora a 44”.

Se trata de una de las peores catástrofes ocurridas con un barco de pasajeros en este lago, situado en la frontera con Zambia y a más de 300 kilómetros al noreste de la capital, Harare.

Es el lago artificial más grande del mundo por volumen.

Imagen muestra a pasajeros siendo rescatados después de que una embarcación volcara en el lago Kariba de Zimbabue tras chocar con fuertes olas el 11 de agosto de 2026. Foto: UGC / MAXTON KANHEMA / AFP / -UGC

La protección civil de Zimbabue afirmó que seguía la búsqueda de las personas desaparecidas.

Un testigo que participa en las operaciones de rescate indicó más temprano a la AFP que el transbordador zarpó como de costumbre a pesar del mal tiempo.

“Una ola golpeó el barco, afectó al motor y provocó que se detuviera”, señaló Maxton Kanhema.

“Cuando estábamos en el agua, vimos una señal de socorro y los barcos que estaban cerca respondieron”, relató.

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Según Kanhema, el Parque Nacional Matusadona puso a disposición un helicóptero para apoyar las tareas de rescate, junto con embarcaciones de mayor tamaño y buzos de la zona y del ejército.

“La gente estaba en pánico (...), había cuerpos en el agua y era una escena muy triste. A quienes se pudo rescatar, se los rescató”, afirmó.

Según la protección civil, las 77 personas rescatadas fueron trasladadas a una isla en el centro del lago.

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