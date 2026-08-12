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Resumen

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Imagen muestra a pasajeros siendo rescatados después de que una embarcación volcara en el lago Kariba de Zimbabue tras chocar con fuertes olas el 11 de agosto de 2026. Foto: UGC / MAXTON KANHEMA / AFP
Imagen muestra a pasajeros siendo rescatados después de que una embarcación volcara en el lago Kariba de Zimbabue tras chocar con fuertes olas el 11 de agosto de 2026. Foto: UGC / MAXTON KANHEMA / AFP
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Por Agencia AFP

Al menos 44 personas murieron después de que un ferri volcara el martes en el lago Kariba, en Zimbabue, según un nuevo balance anunciado el miércoles por la policía de este país africano.

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