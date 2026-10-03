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El Señor de los Milagros, Perú libre de gripe aviar y la violencia contra artistas

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 3 de octubre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Procesión del Señor de los Milagros en Lima en 2019. (Foto: GEC)
    Procesión del Señor de los Milagros en Lima en 2019. (Foto: GEC)

    En el Semáforo de este sábado 3 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el inicio de las procesiones del Señor de los Milagros y su importancia para la tradición religiosa limeña; segundo, la recuperación del estatus sanitario del Perú como país libre de gripe aviar; finalmente, el asesinato de Andy Torres y la persistente violencia criminal contra artistas peruanos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.