El Señor de los Milagros, Perú libre de gripe aviar y la violencia contra artistas

En el Semáforo de este sábado 3 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el inicio de las procesiones del Señor de los Milagros y su importancia para la tradición religiosa limeña; segundo, la recuperación del estatus sanitario del Perú como país libre de gripe aviar; finalmente, el asesinato de Andy Torres y la persistente violencia criminal contra artistas peruanos.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Inicio de procesiones en el mes morado

El mes del Señor de los Milagros comenzará hoy sábado 3 de octubre con la primera de las cinco procesiones, según el programa de la Hermandad de las Nazarenas. La festividad moviliza a miles de fieles y constituye una de las principales expresiones de la tradición religiosa limeña. Durante octubre, también habrá misas, actividades espirituales y transmisiones digitales. La celebración fortalece el patrimonio cultural y religioso de Lima, aunque exigirá prever desvíos vehiculares temporales.

🟢El Perú se declara libre de la gripe aviar

El Perú ratificó su condición de país libre de influenza aviar de alta patogenicidad en aves de corral, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), tras la publicación de la autodeclaración por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). El reconocimiento favorece a un sector que produce cerca de 1,94 millones de toneladas de carne de ave al año y representa el 24,3% del valor bruto de la producción agropecuaria. Además, se ampliaron las oportunidades de exportación para los productores nacionales.

🔴No cesa la violencia criminal en contra de artistas

El asesinato del cantante de cumbia Andy Torres, baleado durante una presentación privada en Ate el 1 de octubre, vuelve a evidenciar la vulnerabilidad de los músicos en el Perú. El caso recuerda el homicidio de Paul Flores, conocido como “El Ruso”, de Armonía 10, y las extorsiones denunciadas por agrupaciones, como los Hermanos Yaipén y Corazón Serrano. Los ataques al sector musical peruano reflejan la gravedad de la inseguridad que afecta a ciudadanos en general.