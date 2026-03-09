El Comercio
Elecciones: sembrar esperanzas

“Porque, hablando claro, la situación política del país obliga no solo a tener una propuesta de cambio, sino a convencer a la mayoría de que ese cambio es posible y que es para mejor”.

    Santiago Pedraglio
    Sociólogo

    ¿Qué propuesta o idea nueva ha surgido con fuerza durante la actual campaña electoral? Hasta ahora, ninguna. Incluso la línea demarcatoria entre continuismo y cambio –democrático o no– está diluida. Tanto así, que algunos de los candidatos con mayor intención de voto en las encuestas representan la continuidad y, al mismo tiempo, al actual Congreso, con su bajísima y casi nula aprobación. ¿Por qué pasa esto? Tal parece que entre los electores prima la idea de que todos los políticos son iguales, o casi.

