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Falta poco en Cuba

“Ojalá el cambio en Cuba signifique una transición democrática. Pero Cuba no es Venezuela”.

    Ian Vásquez
    Por

    Vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute

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    El mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció el viernes que su Gobierno ha iniciado un "diálogo" con EE.UU. (EFE/EPA/ALEJANDRO AZCUY / CUBA PRESIDENT OFFICE)
    El mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció el viernes que su Gobierno ha iniciado un "diálogo" con EE.UU. (EFE/EPA/ALEJANDRO AZCUY / CUBA PRESIDENT OFFICE)
    / ALEJANDRO AZCUY / CUBA PRESIDENT OFFICE / HANDOUT

    Falta poco para que Cuba cambie. El viernes pasado, el dictador Miguel Díaz-Canel confirmó que el régimen ha estado en conversaciones con el Gobierno Estadounidense para “identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución a partir de la gravedad que tienen”.

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