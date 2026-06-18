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Finanzas abiertas: avanzar con evidencia, no con temores

“El debate sobre finanzas abiertas es no solo inevitable, sino necesario”.

    Claudia Cánepa
    Por

    Jefe del Departamento de Finanzas Abiertas de la SBS

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    La empleabilidad en Administración, Finanzas y Negocios evoluciona hacia perfiles más integrales, en un mercado que eleva progresivamente sus exigencias. Foto: Andina/ Referencial.
    La empleabilidad en Administración, Finanzas y Negocios evoluciona hacia perfiles más integrales, en un mercado que eleva progresivamente sus exigencias. Foto: Andina/ Referencial.

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