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Guerra con Irán, de nuevo

“Irán tiene casi cerrado el estrecho de Ormuz, sus aliados los hutíes están cerrando el mar Rojo a la exportación de petróleo saudí, y EE.UU. no tiene buenas opciones”

    Ian Vásquez
    Por

    Vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute

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    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Por unas breves semanas en junio, Estados Unidos celebró un acuerdo que pretendía terminar con la guerra que inició contra Irán a fines de febrero. El presidente Trump lo festejó como uno de los grandes logros de su gobierno.

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