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Hagámonos cargo

“Desde el sector privado sí podemos ejercer un liderazgo ciudadano e impulsar una agenda de desarrollo”.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

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    Siendo ya oficial que Fujimori y Sánchez disputarán la segunda vuelta electoral, el país necesita empezar la discusión sobre los verdaderos problemas que enfrentamos. Seguir hablando solo de los candidatos y sus perfiles sin hablar de las urgencias y sus propuestas es, en el fondo, una forma de evadir la realidad.

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