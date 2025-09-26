Imitemos a Velarde

Una de las más populares imitaciones de “Los chistosos” en RPP es la que Hernán Vidaurre hace de Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR). No creo ser indiscreta al contar que colaboré con un granito de arena en la construcción de esta, conversando con Hernán sobre las funciones del BCR y las complejidades de la política monetaria, usando como base un reporte de inflación.

Otros 10 años atrás, en el 2006 o 2007, una presentación del reporte de inflación realizada por Velarde había sido mi propia introducción a la política económica. En mis primeros días en el periodismo económico, tuve que escuchar la grabación de la conferencia tres veces, revisando cada cuadro, hasta que, casi mágicamente, su calmada voz me hizo comprender cómo interactúan las complejas fuerzas de la macroeconomía y cómo estas afectan el día a día de las personas.

Disculparán las historias personales, pero el homenaje que esta semana recibió Velarde en Perumin 37 y su respuesta a la pregunta sobre quién podría sucederlo en el cargo a partir de julio del 2026 durante la presentación del último reporte de inflación me han dejado nostálgica.

Nostálgica, pero también preocupada, porque su posible salida abre las puertas para que esa isla de eficacia, profesionalismo y autonomía que es el BCR pueda desaparecer en medio del aumento de la marea del populismo, la irresponsabilidad y el cortoplacismo. Lo dijo el propio Velarde: “La tentación convencional siempre va a ser tratar de obtener réditos en el corto plazo con costos que van a notarse después”.

Me conmueve también la imagen de estudiantes y trabajadores tratando de tomarse una foto con él. Velarde se ha convertido en casi un héroe nacional, un símbolo que queremos aprender a imitar.

Ahora que se acerca un cambio de gobierno, no es difícil imaginar a las fuerzas políticas, de derecha e izquierda, designando y ratificando a alguien que parezca sólido, pero que termine subordinándose a las tentaciones del cortoplacismo, como hemos visto con los últimos titulares del MEF.

Ojalá quienes decidan emular a Velarde fueran nuestros políticos, entendiendo que no deben buscar aplausos, sino preocuparse por las consecuencias de sus decisiones. Que entiendan que aprobar sinsentidos como un retiro de los fondos de las AFP sin plantear cómo incrementar los ahorros previsionales o una emisión de bonos para refinanciar a Petro-Perú sin obligarla a implementar soluciones a sus problemas financieros es tan digno de escarnio como la entereza de Velarde es merecedora de aplausos.