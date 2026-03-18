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Inestabilidad como cancha

“La caída de Miralles es solo un episodio más en esta práctica de cuoteo ministerial, y en el que APP siempre resultó muy beneficiado”.

    Martin Hidalgo
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación (Udiec)

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

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    La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, presentó su renuncia al cargo a un día del voto de confianza en el Congreso. (Foto: PCM)
    La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, presentó su renuncia al cargo a un día del voto de confianza en el Congreso. (Foto: PCM)

    Tras una semana de reuniones con las bancadas, el panorama del Gabinete Ministerial que Denisse Miralles encabezaba no era alentador. Algunas bancadas rechazaron su invitación al diálogo, otras impulsaron interpelaciones o pidieron relevos ministeriales a cambio de su voto, y ni las modificaciones en el Ministerio de Salud y Essalud lograron darle un aire, sino que, por el contrario, destaparon más indicios sobre la influencia de Alianza para el Progreso (APP) en el gobierno.

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