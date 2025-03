Comentaba la semana pasada que una de las manifestaciones del “cambio de época” que estaríamos viviendo en el mundo es el hecho de que valores conservadores se extienden entre los más jóvenes, especialmente entre los hombres, al mismo tiempo que se expande la diferencia entre los sexos, porque las mujeres muestran mayor inclinación por valores liberales. En los países noroccidentales, encuestas de opinión y datos electorales muestran con cierta claridad este patrón. Comentaba también que, al buscar explicaciones, encontramos cierta base material para explicar estos cambios: algunos estudios registran entre hombres jóvenes desempeños laborales y educativos peores que los de las mujeres jóvenes. De allí que se haya desarrollado un rechazo a lo que se considera un ‘establishment’ político no solo incapaz de resolver sus problemas, sino que además promueve valores igualitarios que habrían ido “demasiado lejos”.

En países como el nuestro, si bien también se registra un crecimiento y una mucho mayor presencia y vocería de organizaciones con discursos conservadores, capaces de convocar a jóvenes, las cosas parecen también tener marcadas diferencias. En general, si bien la identificación con la derecha se muestra mayoritaria, parecería que entre los jóvenes priman más los valores liberales, al menos en lo que concierne a temas de igualdad y violencia de género. Además, en términos estructurales, la situación de las mujeres sigue siendo claramente desventajosa para las mujeres en términos de acceso al empleo adecuado, igualdad salarial, presencia en cargos de responsabilidad política, académica, empresarial. Las niñas y mujeres jóvenes aparecen también relegadas en materia educativa. Según el informe del Instituto de Estudios Peruanos por el reciente día internacional de la mujer, vemos que, si bien los años dedicados a la educación y las tasas de conclusión de estudios de primaria, secundaria y superior han aumentado ligeramente más entre las mujeres que entre los hombres, el desempeño de los estudiantes de primaria y secundaria es más bajo entre las mujeres, en las áreas de matemáticas y ciencias.

De otro lado, si bien en nuestro país en los últimos años se han dado avances en la promoción de valores igualitarios y en la protección de derechos de poblaciones vulnerables, todavía estamos muy lejos de la capacidad de enfrentar con eficacia problemas de violencia de género o acoso. Casos de feminicidios siguen siendo preocupantemente altos, y también casos de acoso, siendo las mujeres las víctimas principales. Por ejemplo, datos de acoso virtual, que afecta especialmente a los jóvenes, muestran que nueve de cada diez víctimas de acoso virtual eran mujeres. Asimismo, datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) muestran un aumento de casos de violencia contra las mujeres, especialmente en cuanto a violencia psicológica y verbal.

Parecería entonces que los jóvenes en general, y los hombres jóvenes en particular, no tendrían por qué asumir posturas conservadoras en países como el nuestro. Digamos que los supuestos “excesos” de la “ideología woke” que se denuncian en nuestros países estarían muy lejos de haberse materializado en los nuestros. Sin embargo, no se puede subestimar la importancia de la influencia de factores internacionales, especialmente entre los jóvenes más educados, más globalizados. Existen ahora personalidades, organizaciones, redes y centros de difusión de ideas y discursos conservadores, librando abiertamente lo que consideran una “batalla cultural”, cuestionando valores progresistas y fundamentando nuevas “narrativas”.