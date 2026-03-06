El Comercio
Juegos de química

“Pueden tener los más loables propósitos, pero cada incentivo y cada exoneración crea una distorsión que merma el potencial productivo de la economía”.

    Iván Alonso
    Economista

    "Tengan cuidado nomás, futuros senadores y diputados, de crear las excepciones adecuadas porque ustedes van a estar cerca de ese límite". (Ilustración: Giovanni Tazza).
    La mejor inversión que puede hacer el Perú este año es regalarle un juego de química a cada futuro diputado o senador para que se entretenga. Sabemos por experiencia que el aburrimiento los puede hacer legislar, y malas ideas no les van a faltar, como lo demuestra una reseña de las propuestas en materia tributaria de los distintos partidos publicada en el diario Gestión. Previsiblemente, la izquierda insiste con el impuesto a la riqueza, que se discutió y se descartó en la época de la pandemia, mientras que la seudoderecha parece tener cierta predilección por las exoneraciones tributarias, que, en realidad, no son una mala idea, sino muchas malas ideas.

